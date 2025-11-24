Олег Турко, син покійного музиканта і співзасновника гурту Dzidzio Лесика, щемливо висловився про батька після похорону.

Як відомо, Лесик Турко помер у віці 58 років. У неділю, 23 листопада, на Львівщині попрощалися із музикантом.

Син Лесика вшанував пам’ять батька

На особистій сторінці в Instagram Олег опублікував спільне селфі з батьком та подякував усім, хто прийшов на похорон, аби вшанувати пам’ять Лесика та попрощатися з ним. Також чоловік подякував за підтримку і теплі слова, які він отримує у соцмережах.

– Ці 11,5 місяців, які Бог подарував батькові після клінічної смерті, були дуже коротким періодом в його житті, щоб відновитися, і, на превеликий жаль, не дали змогу продовжити життя, відновити творчу кар’єру і реалізувати усі свої творчі плани, – написав син Лесика.

Олег наголосив, що рідні дуже сумуватимуть за Лесиком, і шкода, що Бог забирає до себе найкращих.

– Тепер ти поряд із Кузьмою, на небі. Поряд з другом, з яким протягом усього свого життя творив і став улюбленцем мільйонів. Твої пісні будуть жити вічно в наших серцях та звучати в такт. Люблю тебе, татко, і завжди любитиму Світла і вічна пам’ять тобі, – додав Турко.

Про смерть Лесика Турка стало відомо вранці 22 листопада. Причину смерті 58-річного музиканта досі не розкрили. Однак про його проблеми зі здоров’ям стало відомо у грудні минулого року, коли у Лесика зупинилося серце під час концерту.

