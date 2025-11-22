Помер львівський музикант Олег Турко, більш відомий під сценічним ім’ям Лесик.

Один із засновників гурту Dzidzio відійшов у вічність на 58-му році життя.

Сумну звістку 22 листопада оприлюднив його син на своїй сторінці у Facebook.

Помер Олег (Лесик) Турко: що відомо

— З великим сумом повідомляю, що мій батько Лесик Турко помер. Подробиці про похорон повідомлю пізніше, — написав він.

Історія погіршення стану музиканта почалася ще 5 грудня 2024 року.

Під час концерту Наталії Бучинської у Львові Лесик раптово втратив свідомість прямо на сцені — у нього зупинилося серце.

Медики швидкої допомоги реанімували артиста й доправили до лікарні, однак уже після госпіталізації серце знову зупинилося, і лікарям довелося повторно проводити реанімаційні заходи.

У грудні дружина музиканта Ірина Турко заявила, що у чоловіка могли виявити сліди отруєння — за її словами, лікарі сповістили про підвищений рівень токсичних речовин в організмі.

Вона наголошувала, що жодної кардіологічної причини зупинки серця не знайшли: не було ні тромбів, ні крововиливів.

Ірина Турко звернулася до поліції із заявою про можливий замах на життя артиста, але правоохоронці повідомили, що доказів недостатньо.

Після пережитих криз Лесик залишався прикутий до ліжка, адже повністю втратив сили. У музиканта розвинувся стеноз аортального клапана, і йому була необхідна термінова операція на серці.

Ще навесні 2024 року Турко переніс серйозне кардіологічне втручання, після якого дивовижно швидко повернувся до сценічної діяльності — однак здоров’я залишалося крихким.

Що відомо про Лесика Турко

Олег (Лесик) Турко народився 25 березня 1967 року у Новояворівську на Львівщині.

Музичну діяльність розпочав у 1980-х роках у складі львівського рок-гурту Форте, де також виступав Кузьма Скрябін.

Тоді артист обрав сценічний псевдонім Лесик Окрут — це прізвище Турко, прочитане навпаки.

Після розпаду гурту в 1990-х він кілька років жив у США, працюючи в музичній сфері.

Повернувшись в Україну, створив проєкт Лесик Сам. Першою піснею була Календар — текст до неї написав Кузьма Скрябін.

У 2009 році Турко став одним зі співзасновників гурту Dzidzio разом із Михайлом Хомою.

Артист був важливою частиною колективу, але в 2016 році залишив проєкт і розпочав власні творчі ініціативи, зокрема гурт Dzidz’Off.

