Олег Турко, сын покойного музыканта и соучредителя группы Dzidzio Лесика, щемяще высказался об отце после похорон.

Как известно, Лесик Турко умер в возрасте 58 лет. В воскресенье, 23 ноября, на Львовщине попрощались с музыкантом.

Сын Лесика почтил память отца

На личной странице в Instagram Олег опубликовал совместное селфи с отцом и поблагодарил всех, кто пришел на похороны, чтобы почтить память Лесика и попрощаться с ним. Также мужчина поблагодарил за поддержку и теплые слова, которые он получает в соцсетях.

Сейчас смотрят

— Эти 11,5 месяцев, которые Бог подарил отцу после клинической смерти, были очень коротким периодом в его жизни, чтобы восстановиться, и, к большому сожалению, не позволили продлить жизнь, возобновить творческую карьеру и реализовать все свои творческие планы, — написал сын Лесика.

Олег подчеркнул, что родные будут очень скучать по Лесику, и жаль, что Бог забирает к себе лучших.

— Теперь ты рядом с Кузьмой, на небе. Рядом с другом, с которым на протяжении всей своей жизни творил и стал любимцем миллионов. Твои песни будут жить вечно в наших сердцах и звучать в такт. Люблю тебя, папа, и всегда буду любить! Светлая и вечная память тебе, — добавил Турко.

О смерти Лесика Турко стало известно утром 22 ноября. Причину смерти 58-летнего музыканта до сих пор не раскрыли. Однако о его проблемах со здоровьем стало известно в декабре прошлого года, когда у Лесика остановилось сердце во время концерта.

Фото: Олег Турко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.