Аліса та Еллен Кесслер померли у віці 89 років: зірки Євробачення скоїли суїцид
- Німецькі близнючки-співачки пішли з життя у понеділок, 17 листопада.
- Вони скоїли асистований суїцид у віці 89 років.
- У 1959 році сестри представляли Німеччину на Євробаченні.
Німецькі близнючки-співачки Аліса та Еллен Кесслер померли у віці 89 років. Вони пішли з життя у понеділок, 17 листопада, у своєму будинку в Грюнвальді, що поблизу Мюнхена.
Сестри скоїли асистований суїцид. Це самогубство, яке здійснюється за допомогою лікаря, що виписує пацієнту рецепт на смертельну дозу лікарських препаратів. Асистований суїцид є дозволеним у Німеччині з 2019 року.
Правоохоронці прибули до будинку сестер близько 12:00 у понеділок. Вони здійснили огляд і констатували смерть Кесслер, виключивши при цьому ймовірність злочину.
Ще у квітні 2024 року близнючки заявляли, що хочуть, аби їхній прах поховали в одній урні разом із матір’ю Ельзою та собакою Єлло.
Аліса і Еллен Кесслер народилися 20 серпня 1936 року. У віці 6 років батьки віддали близнючок на балет, а у віці 11 років вони приєдналися до дитячої балетної програми Лейпцизької опери.
У 1959 році в Каннах сестри Кесслер представляли Західну Німеччину на Євробаченні з піснею Heute Abend wollen wir tanzen geh’n. Артистки посіли на конкурсі восьме місце.
Аліса і Еллен Кесслер отримали дві нагороди від урядів Німеччини та Італії за просування німецько-італійського співробітництва через свою роботу в шоу-бізнесі.