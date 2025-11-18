Німецькі близнючки-співачки Аліса та Еллен Кесслер померли у віці 89 років. Вони пішли з життя у понеділок, 17 листопада, у своєму будинку в Грюнвальді, що поблизу Мюнхена.

Сестри скоїли асистований суїцид. Це самогубство, яке здійснюється за допомогою лікаря, що виписує пацієнту рецепт на смертельну дозу лікарських препаратів. Асистований суїцид є дозволеним у Німеччині з 2019 року.

Правоохоронці прибули до будинку сестер близько 12:00 у понеділок. Вони здійснили огляд і констатували смерть Кесслер, виключивши при цьому ймовірність злочину.

Ще у квітні 2024 року близнючки заявляли, що хочуть, аби їхній прах поховали в одній урні разом із матір’ю Ельзою та собакою Єлло.

Аліса і Еллен Кесслер народилися 20 серпня 1936 року. У віці 6 років батьки віддали близнючок на балет, а у віці 11 років вони приєдналися до дитячої балетної програми Лейпцизької опери.

У 1959 році в Каннах сестри Кесслер представляли Західну Німеччину на Євробаченні з піснею Heute Abend wollen wir tanzen geh’n. Артистки посіли на конкурсі восьме місце.

Аліса і Еллен Кесслер отримали дві нагороди від урядів Німеччини та Італії за просування німецько-італійського співробітництва через свою роботу в шоу-бізнесі.

