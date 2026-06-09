Олег Винник загавкав посеред вулиці в Празі: що це було
- Олег Винник показав нове відео з Праги, де прогулювався разом із дружиною Таюне.
- Наприкінці ролика співак почав імітувати гавкіт просто посеред вулиці.
- Артист у дописі в соцмережах пояснив, для чого він це зробив.
Український співак Олег Винник показав нове відео з Праги, але увагу підписників привернули не краєвиди чеської столиці й навіть не кадри з дружиною Таюне. У фіналі ролика артист раптом почав гавкати просто на вулиці.
Олег Винник пояснив, навіщо загавкав у центрі Праги
В опублікованому ролику співак разом із дружиною Таїсією Сватко, більш відомою як Таюне, гуляє історичним центром Праги, фотографується та проводить час у місті.
У підписі до відео артист розповів, що насолоджується відпочинком та подякував людям, які підходять до нього під час прогулянок.
— Насолоджуємося одне одним і цим прекрасним містом. Гуляємо затишними вуличками Праги. Дякуємо всім, хто підходить привітатися, сказати теплі слова чи просто посміхнутися. Це дуже заряджає та надихає. Цілую всіх! — написав Винник.
Наприкінці ролика Олег Винник почав імітувати гавкіт, пояснившо, що це була його “відповідь хейтерам їхньою мовою”.
Нагадаємо, наприкінці минулого року співак дав велике інтерв’ю, у якому відповів на критику, що лунала на його адресу після початку повномасштабної війни.
Зокрема, Винник розповів про виїзд з України, життя в Німеччині та заявив, що не вважає себе зрадником.
Фото: Олег Винник