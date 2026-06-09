Український співак Олег Винник показав нове відео з Праги, але увагу підписників привернули не краєвиди чеської столиці й навіть не кадри з дружиною Таюне. У фіналі ролика артист раптом почав гавкати просто на вулиці.

Олег Винник пояснив, навіщо загавкав у центрі Праги

В опублікованому ролику співак разом із дружиною Таїсією Сватко, більш відомою як Таюне, гуляє історичним центром Праги, фотографується та проводить час у місті.

У підписі до відео артист розповів, що насолоджується відпочинком та подякував людям, які підходять до нього під час прогулянок.

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— Насолоджуємося одне одним і цим прекрасним містом. Гуляємо затишними вуличками Праги. Дякуємо всім, хто підходить привітатися, сказати теплі слова чи просто посміхнутися. Це дуже заряджає та надихає. Цілую всіх! — написав Винник.

Наприкінці ролика Олег Винник почав імітувати гавкіт, пояснившо, що це була його “відповідь хейтерам їхньою мовою”.

Нагадаємо, наприкінці минулого року співак дав велике інтерв’ю, у якому відповів на критику, що лунала на його адресу після початку повномасштабної війни.

Зокрема, Винник розповів про виїзд з України, життя в Німеччині та заявив, що не вважає себе зрадником.

Фото: Олег Винник

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