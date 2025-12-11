Співак Олег Винник дав перше велике інтервʼю за два роки, у якому детально розповів, як пережив початок повномасштабної війни, чому виїхав за кордон та як ставиться до звинувачень у зраді.

Під час розмови із РБК-Україна була присутня й дружина артиста – Таїсія Сватко, відома як Таюне.

Як Винник виїхав з України

Олег Винник прямо спростував чутки про те, що нібито переховувався під пледом на кордоні, й назвав ці історії вигаданими та принизливими щодо українських прикордонників.

Зараз дивляться

– Який плед? По-перше, той, хто пише, він зі мною там був, він мене там бачив? По-друге, людина, яка перетинала кордон у своєму житті, може сказати, як це можна виїхати з нашої країни під якимось пледом чи в багажнику? Чи це просто неповага до наших прикордонників і наших законів? – емоційно запитався Винник.

Дружина підтвердила, що це було б неможливо фізично, адже в багажнику співак просто не помістився б.

Винник пояснив, що приїхав до України 13 лютого 2022 року на гастролі й мав повертатися до Берліна 23 лютого. Через скасовані рейси квитки перенесли на три дні, тому ранок 24 лютого застав сім’ю артиста в Києві.

Вони зібралися і рушили на захід України, а 27 лютого перетнули кордон. Як наполягає Олег Винник, легально і за документами. Він також наголосив, що мав право на виїзд, адже є резидентом Німеччини вже 25 років.

Також співак спростував інформацію про те, що виїхав за кордон для лікування. При цьому артист підтвердив, що мав проблеми зі здоровʼям, але розкривати діагноз відмовляється.

Чи вважає себе Винник зрадником

У розмові співак відреагував на звинувачення у зраді, які регулярно з’являлися в його бік після початку повномасштабної війни. Він наголосив, що подібні ярлики вважає несправедливими.

Винник пояснив, що проживає в Німеччині з 2000 року, але завжди залишався українцем і представляв Україну в усіх професійних проєктах.

– Я не вважаю себе зрадником і ніколи в житті не буду вважати. Зрадники – не я, а зрадники ті, які на тому боці, переходять на той бік. Я ніколи не відрікався від своєї країни, а навпаки роблю все, що я можу зробити, – запевнив виконавець.

Таюне додала, що за роки роботи внесок її чоловіка в українську культуру часто залишався непоміченим, тоді як негатив – навпаки.

– За весь час існування Олега Винника, хоч хтось, ну, хоч якось? У ті часи всім народні, заслужені – всім все давали. Він не для цього працює, але ніхто за Олега нічого не сказав хорошого. Ні разу. Якщо тільки висміяли, – емоційно зауважила дружина артиста.

Раніше Олег Винник уже звертався до своїх хейтерів, заявляючи, що не зважає на плітки й вигадки, які поширюють про нього в мережі.

Фото: скриншот з інтервʼю

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.