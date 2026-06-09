Украинский певец Олег Винник показал новое видео из Праги, однако внимание подписчиков привлекли не виды чешской столицы и даже не кадры с женой Таюне. В финале ролика артист неожиданно начал лаять прямо на улице.

Олег Винник объяснил, зачем залаял в центре Праги

В опубликованном ролике певец вместе с женой Таисией Сватко, более известной как Таюне, гуляет по историческому центру Праги, фотографируется и проводит время в городе.

В подписи к видео артист рассказал, что наслаждается отдыхом и поблагодарил людей, которые подходят к нему во время прогулок.

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— Наслаждаемся друг другом и этим прекрасным городом. Гуляем по уютным улочкам Праги. Спасибо всем, кто подходит поздороваться, сказать теплые слова или просто улыбнуться. Это очень заряжает и вдохновляет. Целую всех! — написал Винник.

В конце ролика Олег Винник начал имитировать лай, объяснив, что это был его “ответ хейтерам на их языке”.

Напомним, в конце прошлого года певец дал большое интервью, в котором ответил на критику, звучавшую в его адрес после начала полномасштабной войны.

В частности, Винник рассказал о выезде из Украины, жизни в Германии и заявил, что не считает себя предателем.

Фото: Олег Винник

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