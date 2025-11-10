Співак Олег Винник неочікувано звернувся до своїх хейтерів, заявивши, що не зважає на плітки й вигадки, які поширюють про нього в мережі.

Цей допис зʼявився на тлі нещодавньої появи Винника на фото з Андрієм Данилком та Олексієм Дівєєвим-Церковним у Берліні.

Нагадаємо, Данилка, який виступає в образі Вєркі Сердючки, розкритикували в мережі за зустріч зі співаком, що від початку великої війни перебуває за кордоном і продовжує виступати із російськомовним репертуаром.

Вінник звернувся до хейтерів

У своєму Telegram артист звернувся до підписників і різко висловився щодо пліток, які, за словами Винника, продовжують ширитися навколо його імені.

– Шановні, вам ще не набридло вигадувати плітки й копирсатися в чужій білизні? Невже настільки нудно живеться, що вас муляє людина, яка не має до вас жодного стосунку, – написав виконавець хіта Вовчиця.

Дісталося й тим, хто має велику аудиторію у соцмережах.

– Мене не зламають усі ті вигадки й нісенітниці, які я часом читаю. Але, чесно, починаю сумніватися в адекватності людей, що вважають себе “лідерами думок”, – додав Винник.

Вінник зазначив, що “продовжує займатися своєю справою”, попри все, підкресливши, що його аудиторія залишається з ним.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник зник з публічного простору. Влітку 2023 року він заявив, що перебуває в Німеччині, де займається лікуванням рідкісного захворювання. Свій діагноз артист досі не розкрив.

Пізніше Винник заявив, що не має українського внутрішнього паспорта, додавши, що не втік до Німеччини, а поїхав додому.

Фото: Олексій Дівєєв-Церковний

