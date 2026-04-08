Блогерка Даша Квіткова зізналася, чи планує народити другу дитину. Нагадаємо, що інфлюенсерка виховує сина Лева від ведучого Микити Добриніна.

Зараз Квіткова у стосунках із футболістом київського Динамо Володимиром Бражком.

Даша Квіткова про другу дитину

У сториз в Instagram блогерка відповіла на запитання підписників про можливе поповнення в родині. Квіткова не заперечує, що хотіла б ще одну дитину.

— Yes! Як Бог дасть, а поки я домовляюсь із моєю менталкою, бо поняття не маю, як батьки все вивозять, коли є більше однієї дитини. Я надихаюсь і пишаюсь., — зазначила вона.

Також блогерка відреагувала на поширену думку, що їхні стосунки з Володимиром Бражком розвивалися занадто швидко. За її словами, це не відповідає дійсності.

— Ви дізнались про відносини, коли ми з Вовою вже жили разом, а перед цим було багато розмов, знайомств, моментів. Особливо коли в тебе є дитина, відповідальність, коли ти думаєш про безпеку, коли ти вже не тільки “про себе” — це не відбувається швидко. Просто частину цього шляху ви не бачили, — пояснила Квіткова.

Вона наголосила, що значна частина їхньої історії залишилася поза публічним простором, тому для підписників хід подій видався стрімким.

Чому Квіткова не показує особисте життя

Інфлюенсерка також пояснила, чому майже не ділиться деталями стосунків у соцмережах. За її словами, це свідоме рішення.

— Ми свідомо не показуємо 95% нашого життя. Іноді я роблю це дуже обережно, мацаю ґрунт під ногами, завуальовано. Але є сторона, яка мені не подобається. Не хочу, щоб Вову порівнювали, робили якісь фантазійні здогадки, наклепи, ліпили дивні відео чи порівнювали мої слова з минулого. Це все не про теперішнє. Тому ми і залишаємо велику частину нам, — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова підтвердила зміну прізвища на Бражко, опублікувавши фото документа.

Також пара підігріла чутки про шлюб, з’явившись із каблучками, однак сама блогерка зазначала, що офіційно стосунки вони ще не реєстрували і лише планують весілля.

