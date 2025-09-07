Про свої заручини з футболістом київського Динамо Володимиром Бражком оголосила українська блогерка Даша Квіткова.

Квіткова розповіла про заручини з Бражком

Квіткова у дописі в Instagram поділилась радісною новиною про заручини з київським футболістом Бражком, похизувавшись каблучкою на безіменному пальці.

Пропозицію хлопець зробив під час побачення за грою у гольф. Саме на полі спортсмен запропонував Даші руку та серце й отримав омріяне “так”.

Водночас зірка відповіла на одне з найпопулярніших запитань про поповнення у родині, запевнивши, що зараз вона не вагітна від Бражка.

Новина про заручини Квіткової та Бражка миттєво сколихнула український шоу-бізнес. У соцмережах зірки вітали пару із такою радісною подією:

– Єєєєєєєєєє” — Надя Дорофєєва. – Щирі вітання, Дашо — Леся Нікітюк. – Це прекрасно! Я вас вітаю! — Євген Янович. – Вітаю — Інна Мірошниченко. – Величезні вітання, Дашко. Це прекрасні відчуття — Олександра Заріцька з гурту KAZKA. – Мої — Даша Астаф’єва. – Ура! — MELOVIN.

Володимир Бражко: що про нього відомо

Володимир Бражко професійно займається футболом і є півзахисником Динамо та збірної України. Хлопець вже підписав контракт з Динамо, який розрахований до кінця червня 2029 року. За інформацією порталу Transfermarkt, його вартість сягає 12 млн євро.

Володимир Бражко молодший за Квіткову на чотири роки, йому 23 роки.

Нагадаємо, що офіційно про роман пари стало відомо у липні цього року. У 27-й день народження блогерки Бражко публічно привітав її у сторіз та назвав “своєю коханою”.

Відтоді Даша з обранцем час від часу тішили прихильників спільними знімками, де вже не приховували статусу закоханих.

Фото: Даша Квіткова, Володимир Бражко/Instagram

