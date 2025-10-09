Забігла до закладу: Квіткова розповіла, як познайомилася з Бражком
Блогерка Даша Квіткова вперше розповіла, як познайомилася зі своїм нареченим, 23-річним футболістом Володимиром Бражком.
Квіткова про першу зустріч з Бражком
У сториз в Instagram блогерка вирішила поспілкуватися з підписниками, влаштувавши рубрику Запитання-Відповідь. Так, користувачі мережі поцікавилися, як Даша познайомилася зі своїм нареченим.
За словами Квіткової, вони з Бражком почали спілкуватися після випадкової зустрічі у закладі.
– Якщо коротко, то я забігла до закладу, де Вова мене побачив і вирішив, що хоче бачити мене щодня, – відповіла блогерка.
Чутки про роман Квіткової з Бражком почали ширитися мережею у травні цього року. Однак офіційно стосунки вони підтвердили у липні. Тоді футболіст публічно привітав блогерку із 27-м днем народження, назвавши її своєю коханою.
На початку вересня Бражко освідчився Квітковій. Пропозицію він зробив під час побачення за грою у гольф.
Нині пара підігріває чутки про одруження. Днями і Даша, і Володимир засвітилися з обручками на підмізинному пальці, що може бути натяком на таємне весілля.