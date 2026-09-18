Телеканал СТБ офіційно розкрив дату 15 сезону романтичного проєкту країни Холостяк.

Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

Холостяк 15: дата

Прем’єра довгоочікуваного Холостяка відбудеться вже 16 жовтня.

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— Цієї осені його кохання сягне неба! Бо любов понад усе! Премʼєра романтичного реаліті Холостяк з 16 жовтня на телеканалі СТБ, — зазначають творці проєкту.

Що відомо про нового Холостяка В’ячеслава Кравцова

Нагадаємо, що новим героєм романтичного реаліті Холостяк став В’ячеслав Кравцов – один із найуспішніших українських баскетболістів, багаторічний капітан національної збірної України та гравець найсильнішої ліги світу NBA.

Окрім спортивних здобутків, В’ячеслав Кравцов успішно реалізував себе у підприємництві, заснувавши власний бізнес у сфері морської логістики.

Хоча атлет офіційно не завершив ігрову кар’єру, але зараз він приділяє значну увагу розвитку своєї компанії та більш вибірково розглядає професійні контракти, будуючи життя поза великим спортом.

Попри досвід розлучення, В’ячеслав Кравцов залишається татом для своєї п’ятирічної донечки, з якою проводить багато часу.

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