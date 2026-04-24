В’ячеслав Кравцов став новим героєм романтичного реаліті Холостяк від телеканалу СТБ.

Про це стало відомо з Instagram-сторінки Холостяка.

Телеканал СТБ офіційно представив головного героя наступного сезону романтичного реаліті Холостяк. Ним став титулований український баскетболіст В’ячеслав Кравцов, відомий своїми виступами у найсильнішій лізі світу — NBA.

Зараз дивляться

Прем’єра сезону запланована на осінь 2026 року, а більше деталей про життя спортсмена вже доступно на сайті телеканалу.

В’ячеслав Кравцов — уродженець Одеси та один із найвідоміших українських центрових.

При зрості 212 см він побудував блискучу кар’єру, здобувши титули чемпіона України та Іспанії.

Протягом понад 10 років Кравцов є незмінним лідером і капітаном національної збірної. Світову славу баскетболіст здобув у США, де виступав у найсильнішій лізі планети NBA у складі команд Детройт Пістонс та Фінікс Санз.

Наразі 38-річний спортсмен проживає в Києві.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Хол💍стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Попри попередній досвід розлучення, В’ячеслав Кравцов запевняє, що готовий до створення нової родини.

Спортсмен є турботливим батьком для своєї п’ятирічної доньки та бере активну участь в її вихованні.

Як доказ міцного зв’язку з дитиною, баскетболіст із гумором згадує, що навіть дозволяє донечці експериментувати з його образом і робити йому мейкап.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.