Співак Melovin знову опинився в центрі обговорення у соцмережах. Цього разу через нову афішу майбутніх концертів світової зірки Селін Діон.

Музичні пабліки помітили схожість концепції фото канадської діви з футуристичним образом українського артиста.

Коли Селін Діон опублікувала анонс своїх шоу в Парижі, фанати одразу зауважили її незвичне вбрання — вишукане, драматичне та з елементами футуризму.

Проте в українському медіапросторі цей образ здався знайомим, адже співак Melovin продемонстрував схожу естетику у своїй зйомці ще місяць тому.

Першим це помітив ресурс Слухай, загадавшись над питанням, хто нині задає тренди в моді.

Користувачі в мережі почали активно порівнювати кадри, зауваживши, що подібну візуальну естетику використовував не лише Melovin.

У коментарях згадали про фешн-зйомку Out of Dark 2023 року, яку створив фотограф Нік Найт для Harper’s Bazaar Italia.

Повернення Селін Діон після хвороби

Артистка анонсувала серію з десяти виступів у Парижі, які стартують у вересні на арені Paris La Défense Arena, пише The Guardian. Це стане її першим масштабним поверненням на сцену після кількарічної перерви.

У 2022 році Селін Діон повідомила, що має рідкісне аутоімунне захворювання — синдром м’язової скутості. Через цю недугу, що спричиняє сильний біль та заціпеніння м’язів, зірка була змушена скасувати світовий тур у 2023 році.

У своєму відеозверненні 58-річна артистка назвала майбутні концерти найкращим подарунком на день народження. Вона зазначила, що почувається значно краще, знову займається вокалом та навіть додає в шоу елементи хореографії.

