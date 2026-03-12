Цимбалюк відреагував на чутки про роман зі Світлицькою та зізнався, чи хоче дітей
- Тарас Цимбалюк відреагував на чутки про роман з акторкою Оленою Світлицькою.
- Актор заявив, що не коментує особисте життя, поки стосунки не стануть серйозними.
- Цимбалюк зізнався, що поки не замислюється над батьківством.
Український актор Тарас Цимбалюк висловився щодо роману з акторкою Оленою Світлицькою, який йому останнім часом приписують у мережі.
Також артист зізнався, чи замислюється над батьківством і як реагує на жіночу увагу після участі у романтичному реаліті Холостяк.
Цимбалюк про роман зі Світлицькою
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька регулярно публікують спільні відео. У роликах вони часто поводяться як пара, тому користувачі припускають, що між ними може бути щось більше, ніж дружба.
Втім, сам Цимбалюк не поспішає коментувати особисте життя, а надто – підтверджувати стосунки.
– Я хочу коментувати це, коли воно переросте в щось тривале, надійне, стабільне. Тоді я буду підсвічувати, що відбувається в моєму особистому житті, і показувати вам людину, з якою я разом, – пояснив він.
Актор також відповів на запитання про батьківство. За його словами, наразі він не замислюється над дітьми.
– Мабуть, немає стосунків і тієї стадії, щоб логічно ця тема якось гармонійно вписалася в моє життя. Якби я хотів дітей, мабуть, вони б у мене вже були, – заявив Тарас Цимбалюк.
Головний герой Холостяка 14 також розповів, як реагує на спроби познайомитися з ним. Цимбалюк зазначив, що на знаки уваги реагує спокійно, даючи зрозуміти, що його це не цікавить або ж взагалі не вступає в діалог.
Раніше фіналістка проєкту Анастасія Половинкіна розповідала, що не спілкується з Тарасом після завершення реаліті. За її словами, вона підписана на актора в Instagram і може лайкнути його публікації, хоча, здається, він від неї відписався.