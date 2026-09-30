Прем’єра ювілейного, 15 сезону романтичного реаліті Холостяк, стане доступною для користувачів стримінгової платформи Netflix в Україні.

Епізоди з’являтимуться на платформі через півтори години після початку офіційного ефіру на телеканалі СТБ.

Холостяк 15-й сезон буде доступний на Netflix в Україні

Оскільки передплатники сервісу зможуть дивитися випуски Холостяка без рекламних пауз, перегляд на Netflix завершуватиметься практично одночасно з телевізійною трансляцією.

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Генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук наголосила, що вихід проєкту Холостяк на міжнародну стримінгову платформу відкриває нові можливості для локального контенту.

— Холостяк дуже добре демонструє, як сьогодні змінюється саме поняття великого телевізійного проєкту. Його аудиторія більше не обмежується одним екраном чи одним способом перегляду. Історія починається на СТБ, але виходить далеко за його межі — у digital, соціальні мережі, на відеоплатформи, у пошук, обговорення та ширший культурний простір — розповіла Семчук.

Також Людмила Семчук додала, що саме сукупність усіх цих точок контакту створює той масштаб охоплення, який сьогодні здатні забезпечувати найсильніші українські контентні бренди.

Для команди СТБ показ на Netflix відкриває новий рівень присутності й розвитку бренду Холостяк, водночас демонструючи силу та потенціал українського контенту.

Співпраця українського правовласника та глобального стримінгу базується на адаптованій моделі показу, яка враховує інтригу та традиційний глядацький досвід.

Директорка з контенту, закупівель та партнерств з OTT-платформами Starlight Media Марія Костіна відзначила гнучкість команди платформи й розповіла, що цей кейс — передусім про можливості, які Netflix створює для локального контенту, та про нові способи взаємодії з аудиторією.

Марія Костіна також зазначила, що команда особливо цінує відкритість команди Netflix до діалогу та готовність разом працювати над рішенням, яке враховує специфіку формату й водночас створює новий досвід для глядачів.

За її словами, це був надзвичайно цінний професійний досвід і сильний приклад того, як співпраця між локальним правовласником і Netflix може створювати нові моделі дистрибуції.

Нагадаємо, що головним героєм 15 сезону Холостяка став відомий український баскетболіст, капітан національної збірної України В’ячеслав Кравцов.

За свою професійну кар’єру він виступав у найсильнішій лізі світу NBA, а також у провідних європейських та українських клубах.

Прем’єра Холостяка 15 відбудеться 16 жовтня о 19:00 на СТБ, після чого кожен новий випуск одразу ставатиме доступним на Netflix.

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