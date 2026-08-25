Український оскарівський комітет офіційно розпочав національний відбір стрічки, яка представлятиме нашу країну на 99-й премії Американської кіноакадемії в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Цьогоріч за право поборотися за заповітну статуетку змагатимуться п’ять українських кінострічок.

Про це оскарівський комітет повідомив у Facebook.

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Хто може поїхати на премію Оскар 2027 від України

Претенденти від України на Оскар:

Вічник — режисер Іван Ніколайчук;

Кіллхаус — режисер Любомир Левицький;

Останній Прометей Донбасу — режисер Антон Штука;

Простий Солдат — режисери Артем Рижиков та Хуан Каміло Крус;

The Last Message — режисери Андрій Волошин та Олексій Лєбєдєв.

Наразі члени комітету, до складу якого входять провідні діячі кінематографа та члени Української кіноакадемії, перевіряють надані заявки на відповідність чітким критеріям Американської кіноакадемії.

Переможця національного відбору оголосять за результатами підсумкового засідання.

Варто зазначити, що задля максимальної прозорості та належної організації процедури Держкіно, НСКУ, Асоціація продюсерів, Українська кіноакадемія та Український інститут уклали спільний меморандум.

Нагадаємо, що 15 грудня 2026 року буде оголошено шортліст з 15 фільмів зі всього світу. 27 січня 2027 року буде оприлюднено фінальну п’ятірку номінантів.

Сама премія Оскар відбудеться 14 березня 2027 року.

Що відомо про стрічки, які братимуть участь у нацвідборі на премію Оскар

Вічник

Фільм Вічник — це історія про Андрія Ворона, 104-річного карпатського мудреця, який пережив події, що змінювали нації та зміщували кордони. Від учня й цілителя до воїна Карпатської України, від ув’язнення у Сибіру до повернення у рідне село, де він став мольфаром.

Фільм знятий режисером Іваном Ніколайчуком за мотивами роману Мирослава Дочинця Вічник: Сповідь на перевалі духу. Прем’єра картини відбулася 28 вересня 2025 року на Одеському кінофестивалі.

Кіллхаус

В основі екшн-трилера Любомира Левицького Кіллхаус — реальна рятувальна операція літа 2022 року, де ключову роль відіграли безпілотники.

Стрічка розповідає про небезпечну місію за участі бійців 3-ї ОШБр, спецпризначенців ГУР та СБУ, які об’єдналися у “сірій зоні”, щоб евакуювати з-під обстрілів цивільну родину та журналістку зі США.

Останній Прометей Донбасу

Документальна стрічка Антона Штуки Останній Прометей Донбасу висвітлює невідомий подвиг цивільних героїв.

Фільм описує щоденну боротьбу працівників Курахівської ТЕС компанії ДТЕК, які тримали енергетичний фронт під нищівними вогневими ударами ворога — всього за десять кілометрів від лінії бойових зіткнень.

Простий Солдат

Простий солдат — це особиста історія лауреата Sundance та оператора Артема Рижикова. 24 лютого 2022 року він став до лав ТРО і протягом трьох з половиною років під позивним Кенон знімав власне перетворення з митця на воїна.

Картина здобула перемогу на DOK Leipzig, була відзначена на ОМКФ 2025 (як найкращий документальний фільм та за версією FIPRESCI), а також увійшла до програм фестивалів у Торонто (TIFF) та Шеффілді.

The Last Message

The Last Message — документальна драма авторства Андрія Волошина та Олексія Лєбєдєва про американо-українську співачку Келсі Кімберлін, яка вирушає на прифронтові території дізнатися правду про загибель 21-річного кузена Андрія.

Стрічка показує шлях від особистого болю та написання пісні-присвяти до осягнення незламності українців.

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