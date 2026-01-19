Щороку в середині січня в інформаційному просторі з’являється поняття Сумний понеділок (Blue Monday), який нібито вважається найбільш депресивним днем року. Він припадає на третій понеділок січня, цьогоріч – на 19 число.

Сумний понеділок 2026: що це за день

Термін Blue Monday (похмурий, сумний понеділок) впровадив британський психолог Кліфф Арналл (Cliff Arnall) у 2005 році.

Він визначив цей день за допомогою математичної формули, яка враховує зимову погоду, короткий світловий день, усвідомлення невиконання новорічних обіцянок, фінансові витрати після свят і низький рівень мотивації.

Згідно з дослідженнями Арналла, Сумний понеділок 2026 припадає на 19 січня. Однак варто зазначити, що ця ідея не має наукового підтвердження. У 2018 році психолог заявив, що прагнув надихнути людей діяти, а не створювати негативний образ дня.

Водночас середина січня справді може бути психологічно складним періодом, особливо в сучасних реаліях. Тож фахівці радять більше уваги приділяти власному емоційному стану.

Важливо дотримуватися режиму сну, знаходити час для фізичної активності, для спілкування з близькими, концентруватися на позитивних моментах, а також – не соромитися звертатися по підтримку, якщо зниження настрою триває довше кількох днів.

Сумний понеділок має стати не приводом для песимізму, а нагадуванням про важливість турботи про ментальне здоров’я — незалежно від дати в календарі.

