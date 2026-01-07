Лютий – місяць пам’яті, солідарності та важливих символічних дат для України. Саме в цей період українці вшановують Героїв Небесної Сотні, відзначають День Державного Герба України та згадують початок спротиву російській окупації Криму.

Окрім державних дат, лютий 2026 року багатий на міжнародні та професійні свята – від Дня екскурсовода й військового журналіста до Всесвітнього дня радіо та Дня безпечного Інтернету.

Факти ICTV підготували повний календар свят на лютий 2026 року, щоб ви могли спланувати робочі й пам’ятні дні, а також не пропустити важливі події місяця.

Календар свят на лютий 2026 року

1 лютого – Всесвітній день хіджабу, Міжнародний день десерту.

2 лютого – День Бабака, Всесвітній день водно-болотних угідь, Всесвітній день укулеле, Стрітення Господнє.

3 лютого – День жінки-лікаря, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, Всесвітній день вільного кохання.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку, Всесвітній день читання вголос, Міжнародний день людського братерства.

5 лютого – День Державної спеціальної служби транспорту України, Міжнародний день оптиміста, День ерудита.

6 лютого – День Боба Марлі, День без мобільного телефону, День жувальної гумки, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, що калічать жіночі статеві органи.

7 лютого – День періодичної таблиці, День народження вогнегасника, День морозива на сніданок.

8 лютого – Всесвітній день шлюбу, День опери.

9 лютого – Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день боротьби з епілепсією, Міжнародний день піци, День народження волейболу.

10 лютого — День безпечного інтернету, День пригощання Домовика, День замороженого йогурту, Міжнародний день аравійського леопарда, Всесвітній день зернобобових.

11 лютого — День працівників органів РАЦСу, Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок та дівчат у науці, День білої сорочки, Європейський день служби екстреного виклику 112.

12 лютого – День сексуального і репродуктивного здоров'я, Міжнародний день шлюбних агентств, День Дарвіна.

13 лютого – Всесвітній день радіо, День інтернет-друзів, Міжнародний день жіночої дружби, Міжнародний день презерватива, Міжнародний день шаурми.

14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Всесвітній день кіно, День компʼютерника, Міжнародний день самотності, Міжнародний день дарування книг, День любителів бібліотек, Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця, Всесвітній день зцілення звуком, День колеса огляду.

15 лютого – День кіберспорту в Україні, Всесвітній день комп'ютера, Міжнародний день дітей хворих на рак, День операційної медичної сестри, Всесвітній день китів, Всесвітній день бегемота.

16 лютого – День військового журналіста України, початок Масниці, Всесвітній день турботи.

17 лютого – Китайський новий рік, Всесвітній день стійкості туризму, Всесвітній день людського духу, День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі.

18 лютого – Міжнародний день батарейки, День Плутона, День вдячності великому пальцю.

19 лютого – День Державного Герба України, Міжнародний день антропології, Всесвітній день управління інформацією, Всесвітній день захисту морських ссавців, День запобігання плагіату.

20 лютого – День пам'яті Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості, День початку російської агресії проти України.

21 лютого – Всесвітній день екскурсовода, Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день комбучі.

22 лютого – завершення Масниці, Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день роздумів, Прощена неділя.

23 лютого – початок Великого посту, Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День народження дизельного двигуна, День гри в теніс.

24 лютого – початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Національний день молитви, Всесвітній день стерилізації тварин, Всесвітній день бармена.

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ, День народження револьвера.

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації, День цифрового навчання, Всесвітній день неквапливості.

27 лютого – Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день неурядових організацій, День полярного ведмедя.

– Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день неурядових організацій, День полярного ведмедя. 28 лютого — День штурманської служби авіації ЗСУ, День працівників патрульно-постової служби України, Всесвітній день рідкісних захворювань, Всесвітній день кравці, День зубної феї.