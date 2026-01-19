Ежегодно в середине января в информационном пространстве появляется понятие Грустный понедельник (Blue Monday), который якобы считается самым депрессивным днем года. Он приходится на третий понедельник января, в этом году — на 19 число.

Грустный понедельник 2026: что это за день

Термин Blue Monday (мрачный, грустный понедельник) ввел британский психолог Клифф Арналл (Cliff Arnall) в 2005 году.

Он определил этот день с помощью математической формулы, которая учитывает зимнюю погоду, короткий световой день, осознание невыполнения новогодних обещаний, финансовые расходы после праздников и низкий уровень мотивации.

Согласно исследованиям Арналла, Грустный понедельник 2026 года приходится на 19 января. Однако стоит отметить, что эта идея не имеет научного подтверждения. В 2018 году психолог заявил, что стремился вдохновить людей действовать, а не создавать негативный образ дня.

В то же время середина января действительно может быть психологически сложным периодом, особенно в современных реалиях. Поэтому специалисты советуют уделять больше внимания собственному эмоциональному состоянию.

Важно соблюдать режим сна, находить время для физической активности, для общения с близкими, концентрироваться на позитивных моментах, а также — не стесняться обращаться за поддержкой, если снижение настроения длится дольше нескольких дней.

Грустный понедельник должен стать не поводом для пессимизма, а напоминанием о важности заботы о ментальном здоровье — независимо от даты в календаре.

