Перший день осені символізує початок нового етапу року. Це час, коли літо лишається у спогадах, завершуються довгі канікули у школярів, за вікном починає дощити і частіше хочеться кутатися в плед з чашкою чаю або какао.

У цей день заведено вітати близьких і друзів, бажати перемоги, миру, добрих змін та натхнення. Адже осінь має свою меланхолійну чарівність.

На Фактах ICTV ми підготували добірку привітань з першим днем осені 2026 у віршах та картинках, якими можна поділитися у соцмережах чи надіслати особисто.

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З першим днем осені – привітання у картинках

Ці листівки з нагоди початку осені стануть приємним знаком уваги для друзів, рідних чи колег.

перший день осені - привітання

Привітання з першим днем осені 2026 в картинках

перший день осені - привітання

Листівки до першого дня осені 2026

перший день осені - привітання

З першим днем осені – листівки

перший день осені - привітання

Картинки з привітанням з першим днем осені 2026

перший день осені - привітання

З 1 днем осені – найкращі привітання

З першим днем осені – привітання у віршах

Додолу лист багряний опадає,
Вкриває землю, наче жовтий сніг.
Хай кожному ця осінь нагадає,
Моменти із життя, що так беріг…
(Людмила Степанишена)

***

Сьогоднішнє сонце уперше
Можна назвати осіннім,
Закохане у осінь серце
Нарешті вийде із тіні,

Під контролем неба
Осиплеться листя додолу,
Жовтогаряче і тепле,
Осіння казка довкола.
(Арі Задворна)

***

Чарівний ранок… Осінь, прохолода,
Качки зібрались снідати в ставку.
Вже літечко пішло і трохи шкода…
Та осінь маємо чудову і дзвінку!

Краса повсюди просто несказанна!
А вранці, тільки сонечко встає,
Над річкою вода парує гарно,
І в цьому дивовижна казка є…
(Надія Красоткіна)

***

Вереснева тепла днина
В серці радість поселяє…
Острови у небі синім
Вільний вітер підганяє…

Все, що збурювало розум,
Подалося, ген, за хмари…
І поезію – не прозу –
З вереснем пишу на пару…

Він дарує спокій, тишу,
Додає снаги і сили;
Мов дитя мене колише,
Геть жене думки примхливі…
(Вікторія Івченко)

З першим днем осені – привітання у прозі

З першим днем осені! Хай ця пора подарує тепло домашнього затишку, нові можливості та натхнення! Нехай кожен день буде світлим і добрим!

***

Вітаю з першим днем осені! Бажаю, щоб у серці завжди було сонячно, навіть коли за вікном дощ. Хай осінь принесе лише радість і гармонію!

***

Хай з першого осіннього дня розпочнеться час змін на краще! Бажаю натхнення, сил для нових починань і приємних несподіванок!

***

З початком осені! Хай у цей сезон у ваше життя прийде спокій, тепло й упевненість у завтрашньому дні!

***

Осінь завжди дарує особливий настрій! Бажаю, щоб цей вересень відкрив нову сторінку радості, перемоги, миру та щасливих моментів!

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