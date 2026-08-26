Президент Росії Володимир Путін розраховував, що американський лідер Дональд Трамп чинитиме тиск на Володимира Зеленського, щоб домогтися передання Росії решти території Донецької області. Проте Трамп не вимагав від українського президента добровільно віддати Донбас чи Донеччину.

Про це колишній спецпредставник президента США, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив в інтерв’ю програмі Мосейчук+.

Путін очікував, що Трамп чинитиме тиск на Зеленського

Келлог відповів на запитання щодо довіри Трампа до Путіна. За його словами, президенти мають давні особисті стосунки.

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Колишній американський посадовець зазначив, що глава Білого дому вже задіяв усі можливі дипломатичні інструменти, намагаючись завершити війну Росії проти України.

– Він (Трамп, – Ред.) особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп по-суті озвучив те саме, що і я: якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї, – розповів Келлог.

Втрати Росії у війні з Україною

Він наголосив, що російські втрати у війні з військового погляду є “астрономічними”.

За оцінкою генерал-лейтенанта, кількість загиблих і поранених з боку Росії становить 1,2-1,5 млн осіб.

Для порівняння Келлог згадав війну Радянського Союзу в Афганістані, де СРСР втратив близько 18 тис. військових, після чого зрештою вивів свої війська.

– І той факт, що він (Путін, – Ред.) готовий платити за такі втрати все більшу ціну, як військова людина, я просто не можу цього осягнути. Це не вкладається в голові, але він зациклений на цьому. І це коштуватиме йому дуже дорого, – переконаний Келлог.

Він додав, що російське військове керівництво не бере до уваги життя власних військовослужбовців. Такий підхід має історичне коріння і застосовувався Росією під час Другої світової війни та інших конфліктів.

– Їм байдуже на своїх людей. Вищому керівництву на них байдуже. Вони готові ними жертвувати. Поки самі люди цього не усвідомлять, вони і надалі прийматимуть те, що відбувається, – сказав Келлог.

Він висловив думку, що внаслідок війни проти України Росія втратила статус глобальної держави та стала регіональною силою. Через масштаб військових втрат, за його оцінкою, Москва вже насилу може претендувати навіть на цей статус.

Нагадаємо, 21 серпня Кіт Келлог приїхав до України. Разом із делегацією США та першим заступником міністра розвитку громад та територій Сергієм Деркачем він відвідав Одеський морський торговельний порт.

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