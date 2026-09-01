Артем Романюков очолив Агенцію оборонних закупівель ДОТ: що зміниться
- Артем Романюков став тимчасово виконуючим обов’язки керівника Агенції оборонних закупівель ДОТ.
- Романюков має досвід роботи у Prozorro та Міноборони.
- Серед його завдань — цифровізація та перехід оборонних закупівель на тендери.
Артем Романюков став тимчасово виконуючим обов’язки керівника Агенції оборонних закупівель ДОТ. Відповідне рішення ухвалила Наглядова рада Агенції.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Артем Романюков очолив АОЗ
Новий очільник має значний досвід у сфері державних закупівель та цифровізації. Романюков багато років працював у системі Prozorro, а також обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
У Міністерстві оборони він займався розвитком конкурентних процедур закупівель та їхнім переходом в електронний формат. За його участю також впроваджувалися цифрові сервіси для військовослужбовців і військовозобов’язаних, зокрема Резерв+, Армія+, електронний рапорт та електронний військово-обліковий документ.
Серед основних пріоритетів нового керівника ДОТ — подальший перехід оборонних закупівель на конкурентні тендерні процедури та цифровізація процесів.
Окрему увагу планують приділити антикорупційній складовій та мінімізації ризиків під час використання бюджетних коштів.
У Міноборони наголошують, що головна мета — забезпечити безперебійне постачання необхідного озброєння та іншого майна для українського війська. Досягати цього планують завдяки підвищенню прозорості закупівель, ефективнішому використанню коштів і посиленню контролю.
31 серпня попередній керівник АОЗ Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт. Він заявив, що залишив посаду з власних міркувань.