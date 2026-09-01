Артем Романюков став тимчасово виконуючим обов’язки керівника Агенції оборонних закупівель ДОТ. Відповідне рішення ухвалила Наглядова рада Агенції.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Артем Романюков очолив АОЗ

Новий очільник має значний досвід у сфері державних закупівель та цифровізації. Романюков багато років працював у системі Prozorro, а також обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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У Міністерстві оборони він займався розвитком конкурентних процедур закупівель та їхнім переходом в електронний формат. За його участю також впроваджувалися цифрові сервіси для військовослужбовців і військовозобов’язаних, зокрема Резерв+, Армія+, електронний рапорт та електронний військово-обліковий документ.

Серед основних пріоритетів нового керівника ДОТ — подальший перехід оборонних закупівель на конкурентні тендерні процедури та цифровізація процесів.

Окрему увагу планують приділити антикорупційній складовій та мінімізації ризиків під час використання бюджетних коштів.

У Міноборони наголошують, що головна мета — забезпечити безперебійне постачання необхідного озброєння та іншого майна для українського війська. Досягати цього планують завдяки підвищенню прозорості закупівель, ефективнішому використанню коштів і посиленню контролю.

31 серпня попередній керівник АОЗ Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт. Він заявив, що залишив посаду з власних міркувань.

Джерело : Міноборони

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