Президент РФ Володимир Путін назвав Сергія Скрипаля покидьком і зрадником.
Про це він заявив на засіданні форуму Російський енергетичний тиждень, передає Інтерфакс.
– Деякі інформаційні джерела проштовхують думку, що пан Скрипаль – мало не правозахисник. Він просто шпигун, зрадник Батьківщини. Він просто покидьок, ось і все, – сказав він.
Путін здивувався ситуації навколо Скрипалів і назвав те, що відбувається маячнею.
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– Я іноді дивлюся на те, що відбувається навколо цієї справи, і просто дивуюся. Приїхали якісь чоловіки і почали труїти там бомжів у вас. Це що за маячня? В очищенні, чи що, вони працюють? — так він прокоментував смерть безхатченка при отруєнні Скрипалів.
Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері.
Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.
У червні від отруєння невідомою речовиною постраждали двоє людей у сусідньому місті Еймсбері.
Велика Британія стверджує, що до отруєння причетна Росія, але Москва заперечує звинувачення. До кінця березня понад 25 країн підтримали версію Великої Британії та в знак солідарності вислали понад 140 російських дипломатів.
Фото: dreamstime.