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Він просто покидьок: Путін заявив, що Скрипаль “зрадник Батьківщини”

Президент РФ Володимир Путін назвав Сергія Скрипаля покидьком і зрадником.

путин

Про це він заявив на засіданні форуму Російський енергетичний тиждень, передає Інтерфакс.

– Деякі інформаційні джерела проштовхують думку, що пан Скрипаль – мало не правозахисник. Він просто шпигун, зрадник Батьківщини. Він просто покидьок, ось і все, – сказав він.

Путін здивувався ситуації навколо Скрипалів і назвав те, що відбувається маячнею.

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– Я іноді дивлюся на те, що відбувається навколо цієї справи, і просто дивуюся. Приїхали якісь чоловіки і почали труїти там бомжів у вас. Це що за маячня? В очищенні, чи що, вони працюють? — так він прокоментував смерть безхатченка при отруєнні Скрипалів.

Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері.

Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.

У червні від отруєння невідомою речовиною постраждали двоє людей у сусідньому місті Еймсбері.

Велика Британія стверджує, що до отруєння причетна Росія, але Москва заперечує звинувачення. До кінця березня понад 25 країн підтримали версію Великої Британії та в знак солідарності вислали понад 140 російських дипломатів.

Фото: dreamstime.

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