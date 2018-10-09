В Парламентській асамблеї Ради Європи відбудеться голосування за повернення Росії до організації. Факти ICTV розповідають, чи є у Росії можливість повернутись, до чого це призведе у ПАРЄ та як загрожує Україні.

Вчора, 8 жовтня, у Страсбурзі відкрилась осіння сесія ПАРЕ.

Сьогодні Парламентська Асамблея Ради Європи проведе голосування, в результаті якого Росії можуть повернути право брати участь у засіданнях і голосуваннях організації.

У 2015 році ПАРЄ наклало санкції на Росію та позбавила її права голосу через анексію Криму, конфліктів на Донбасі, у Молдові та Грузії.

В знак протесту проти санкцій Росія не відправила свою делегацію до Асамблеї. Тому російський персональний склад довгий час був відсутній у ПАРЄ.

Факти ICTV поспілкуватись з екс-міністром закордонних справ Володимиром Огризком, радником міністра закордонних справ Тарасом Качкою та експертом Миколою Капітоненком з Міжнародного центру перспективних досліджень та дізнались, чи повернеться Росія у ПАРЄ та як це загрожує Україні.

Українське лобі у ПАРЄ

Українські представники у ПАРЄ відстоюють свої інтереси. Так, сьогодні їм вдалось переконати комітет з питань правил процедури ПАРЄ підтримати правки, які ускладнять зняття санкцій з Росії.

Зокрема, принцип голосування за санкційні рішення залишається колишнім – рішення приймається голосами більшості. Раніше пропонували підвищити поріг до 2/3, що значно ускладнило б накладання санкцій на Росію.

Також, у роботі ПАРЄ не можуть брати участь парламентарі, які були обрані на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Нагадаємо, у перший день роботи ПАРЄ Росія зазнала поразки.

Гроші або принципи

Росія намагається будь-яким чином повернутись до ПАРЕ. Зокрема, російська влада шантажує організацію грошима.

Допоки права Росії не поновлять, вони не будуть платити членські внески до Асамблеї. Сума щорічних внесків – 33 млн доларів.

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що така сума не завдасть шкоди ПАРЄ:

– Якщо порахувати, скільки країн в Раді Європи і розділити по кожній, то це будуть мізерні збільшення внесків. Їх не помітять.

Окрім того, статут ПАРЄ передбачає виключення з організації країн, які не платять внески.

Повернення Росії можливе

Всі експерти сходяться на думці, що шанси повернення Росії права голосу у ПАРЄ – 50/50. Ніхто не береться давати прогнози або гарантії.

Логіка і здоровий глузд підказують, що цього не можна робити. Звичайно, є частина депутатів, які стоять на позиціях “Росія за будь-яку ціну”. Але здоровий глузд більшості візьме гору і такого не станеться, – зазначив Огризко.

Хто підтримує

Росія може успішно лобіювати свої інтереси, однак вирішувати її долю у ПАРЄ будуть інші держави-члени і політичні сили.

Вчора дві політичні групи заявили про те, що не будуть підтримувати зняття санкцій з Росії – це ліберали та консерватори.

Серед потенційних союзників Росії – соціалісти, зазначив Тарас Качка:

– В основному це набір давніх друзів Росії. Коло підозрюваних те саме – частина соціалістів, частина ультра-правих партій.

Є країни, які традиційно займають більш проросійські позиції. Це Італія, Чехія, Греція. Серйозні проросійські кола в Австрії, Німеччині, Франції, – вважає Микола Капітоненко.

Повернення Росії знівелює принципи ПАРЄ

Принципи і засади ПАРЄ суперечать діяльності Росії, а отже унеможливлюють її повернення.

Якщо Росія, яка найбрутальнішим чином порушує права людини у себе, в окупованому Криму, на Донбасі, яка має виконати вимоги кількох резолюцій ПАРЄ, повертається нічого не зробивши – означає, що ПАРЄ розписується в своїй безпорадності. Можна попрощатись з ПАРЄ, як зі структурою, яка сама себе дискредитує, – прокоментував Володимир Огризко.

Більше того, повернення Росії до ПАРЄ дасть їй можливість апелювати до зняття санкцій США і ЄС. Буде прецедент, який дозволить переглянути положення.

Це буде вісточка того, з РФ можна зняти санкції. Це ланцюгової реакція, яка потім дасть можливість апелювати в інших інстанціях, де санкції набагато дошкульніші і болючіші для РФ, – вважає Качка.

Загроза для України

У Верховній Раді заявили, що у разі зняття санкції ПАРЄ з Росії, Україна буде вимушена переглянути положення співпраці з ПАРЄ.

Я б моментально поставив питання про вихід України з Ради Європи. Якщо така структура комусь потрібна, нехай вони залишаються і розповідають один-одному, що можна порушувати. Це спровокує колосальну кризу в Раді Європи. Такої кризи вона не витримає, – зазначив Огризко.

Однак, експерт Микола Капітоненко не вбачає загроз для України від поверненя Росії:

– Я думаю, що загроза перебільшена. Ми особливо нічого не отримали від того, що Росії не було. Якщо повернеться – це буде проблемою ПАРЄ, а не України. У нас буде складніша ситуація, бо Росія зможе доносити свої погляди в конкретній організації. Але вони і так їх доносять в ЗМІ і на політичному рівні в Європі.

Повернення Росії до ПАРЄ утвердить її потужність та впливовість на міжнародній арені. Однак, це підірве авторитет ПАРЄ, яка знімає санкції країн, що шантажують її та не виконують умов.

Українська делегація сприяє підтримці продовження санкцій. Так, вже ухвалено ряд правок, яка ускладнить повернення Росії до ПАРЄ. Головна загроза для України – можливість Росії вплинути на подальші зняття з неї санкції США та ЄС.

Фото: dreamstime, офіційні сторінки Facebook

Лілія Ященко