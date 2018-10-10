Росія залишить статутні органи ПАРЄ, якщо не відновить платежі до бюджету Ради Європи в 2019 році.

Генсек Ради Європи Торбйорн Ягланд під час дебатів нагадав, що статут дозволяє накладати додаткові санкції на державу, яка не сплачує членські внески, пише Європейська правда.

За його словами, у цьому випадку Комітет міністрів (виконавчий орган Ради Європи, КМРЄ) може припинити участь Росії в роботі ПАРЄ і самого КМРЄ.

– За статутом, якщо держава не платить два роки, застосовується стаття 9. Два роки (російських неплатежів) будуть у червні наступного року. І я вважаю, що після цього Комітет міністрів не просто може, а повинен застосувати статтю, – зазначив Ягланд.

Єврочиновник вважає неприпустимим, щоб країна не платила внески.

– Не можна бути наполовину членом, наполовину ні, – додав генсек.

Ягланд також вперше публічно припустив, що в результаті конфлікту Росія може покинути організацію, хоча раніше виключав таку можливість.

У разі виходу РФ генсек планує змінити бюджет організації і офіційно представити цю позицію на зустрічі Комітету міністрів в кінці поточного тижня.

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Нагадаємо, ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційної політики щодо Росії до січня 2019 року.

Фото: Leonid Andronov/Dreamstime