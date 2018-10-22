Спалив речі та вкрав гроші: як керченський стрілець готувався до злочину
Російська преса оприлюднила нові подробиці про Керченського стрілка. Зокрема про його підготовку до вбивств. Виявляється, перед страшним злочином він спалив свої речі і закопав на полігоні сейф.
Серед спаленого були його дитячі фото, зошити, флешки, сім-карта, а також Біблія. Бабуся Рослякова розповіла: з її будинку зникли 20 тисяч рублів, які пенсіонерка відкладала собі на похорон.
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Журналісти припускають – юнака могли завербувати з ФСБ, можливо на нього психологічно тиснули. А виявлені факти – можуть свідчити про спроби таким чином заплутати слідство. За однією з версій, трагедію могли організувати спецслужби, щоб відволікти увагу росіян від проблем країни.
Наразі у лікарнях анексованого Криму та Росії – 50 поранених. Половина з них – діти.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що опубліковані фото всіх жертв керченського стрілка.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!