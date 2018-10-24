У будинку Гілларі та Білла Клінтонів знайшли саморобну бомбу. Подібний вибуховий пристрій раніше знайшли в поштовій скриньці Джорджа Сороса.

Біля будинку Гілларі та Білла Клінтонів у передмісті Нью-Йорка знайшли вибуховий пристрій.

Як повідомляло джерело The New York Times, саморобну бомбу виявили в пошті, відправленій сім’ї політиків.

У свою чергу Washington Post повідомляє, що ще одна посилка з бомбою повинна була надійти Бараку Обамі, але її перехопили спецслужби.

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Нагадаємо, 22 жовтня аналогічний пристрій знайшли в поштовій скриньці біля нью-йоркського будинку мільярдера Джорджа Сороса. На бомбу натрапив співробітник однієї з установ, який викликав поліцію. Пристрій не спрацював, тому контрольований вибух здійснили сапери.

Фото: dreamstime