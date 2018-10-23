Біля будинку відомого американського фінансиста Джорджа Сороса знайшли бомбу.

Відомому фінансисту, засновнику фонду Відкрите суспільство, Джорджу Соросу підклали в поштову скриньку вибуховий пристрій.

Як пише Reuters, посилаючись на New York Times, вибухівку було виявлено в понеділок, 22 жовтня, в скриньці біля будинку фінансиста в Нью-Йорку.

Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий пакет приблизно в 15.45 за місцевим часом.

– Співробітник резиденції відкрив пакет, виявивши те, що, здавалося, було вибуховим пристроєм, – сказано в заяві поліції.

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Пакет віднесли в лісосмугу і викликали поліцію. Фахівці саперної служби прибули і підірвали його. Самого Сороса в цей час не було вдома.

Нагадаємо, у серпні було скоєно за замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.