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Ангела Меркель уходит с поста главы ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС).

Об этом пишут со ссылкой на источники BBC и Reuters.

Меркель уже сообщила партии, что не будет баллотироваться на пост председателя в декабре.

Политик готова оставить пост главы ХДС после низких результатов партии на выборах в парламент федеральной земли Гессен.

ХДС получил 27%, входящие с ней в правящую коалицию социал-демократы — 19,8%. Эти результаты хуже, чем на выборах 2013 года.

Однако Меркель намерена сохранить пост канцлера.

Читайте: Энергетическая безопасность, заложники и санкции – итоги разговора Меркель и Порошенко

К слову, Ангела Меркель была главой партии ХДС с 2000 года.

Напомним, Ангела Меркель едет в Киев.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

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