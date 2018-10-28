Вертоліт власника футбольного клубу Лестер Сіті тайського бізнесмена Вішаю Шрівадданапрабхи розбився на парковці біля стадіону.

Вішаю Шрівадданапрабхи знаходився на борту літака у момент аварії, повідомляє ВВС з посиланням на джерело, близьке до сім’ї мільярдера.

Поки невідомо, скільки всього людей перебувало на борту вертольота. Про за інформацією деяких ЗМІ, разом з бізнесменом на борту могли бути два пілоти і його дочка.

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Вертоліт злетів з майданчика через 45 хвилин після закінчення матчу, але через кілька секунд після зльоту втратив контроль над керуванням і врізався в автостоянку біля стадіону.

За попередньою інформацією, у нього відмовив кермовий гвинт.

– Ми допомагаємо поліції Лестершира та аварійно-рятувальним службам у боротьбі з наслідками інциденту біля стадіону. Клуб зробить більш детальну заяву, коли з’явиться додаткова інформація, – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Лестера.

Вішаї Шрівадданапрабх є засновником і генеральним директором великої мережі магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free. Статок бізнесмена з Таїланду оцінюється в $ 3,3 млрд. Шрівадданапрабх став власником футбольного клубу Лестер під час сезону 2010/11. У той момент клуб не вражав успіхами. Бізнесмен вклав у Лестер близько £ 39 млн. Уже в сезоні 2015/16 Лестер Сіті здобув перемогу в чемпіонаті Англії. За 130 років існування цей тріумф сал першим в історі клубу.

Раніше Факти ICTV писали, що у Красноярському краї Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо всі вони загинули. У мережі з’явилося перше відео з місця катастрофи.

Фото: Liam Hopkin