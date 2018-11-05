Низка факторів дозволила українській армії опинитися в 10-ці найсильніших армій Європи.

Українська армія зі своїми оборонним бюджетом, військовими активами, живою силою та озброєнням опинилася на 10-му місці рейтингу Global Firepower-2018, повідомляє видання Business Insider.

За даними рейтингу, ЗСУ (оборонний бюджет на рівні $4,88 млрд.) налічують:

1 млн військовослужбовців;

понад 2,2 тисячі танків;

39 винищувачів;

загальну кількість військових літаків – 240;

25 суден ВМС.

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Вище за Україну в рейтингу експерти поставили Грецію (оборонний бюджет – $6,5 млрд.). Країна має значно менше живої сили – 413,5 тисяч військових і удвічі менше танків. Проте Греція значно лідирує перед нашою країною у кількості винищувачів – 189.

Росія, Франція та Велика Британія мають найпотужніші армії в Європі, констатує рейтинг.

Нагадаємо, Збройні сили України провели бойові стрільби поблизу окупованого Росією Криму.