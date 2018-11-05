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1 млн бійців і 2 тис. танків – ЗСУ в топ-10 армій Європи

Низка факторів дозволила українській армії опинитися в 10-ці найсильніших армій Європи.

Українська армія зі своїми оборонним бюджетом, військовими активами, живою силою та озброєнням опинилася на 10-му місці рейтингу Global Firepower-2018, повідомляє видання Business Insider.

За даними рейтингу, ЗСУ (оборонний бюджет на рівні $4,88 млрд.) налічують:

  • 1 млн військовослужбовців;
  • понад 2,2 тисячі танків;
  • 39 винищувачів;
  • загальну кількість військових літаків – 240;
  • 25 суден ВМС.

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Вище за Україну в рейтингу експерти поставили Грецію (оборонний бюджет – $6,5 млрд.). Країна має значно менше живої сили – 413,5 тисяч військових і удвічі менше танків. Проте Греція значно лідирує перед нашою країною у кількості винищувачів – 189.

Росія, Франція та Велика Британія мають найпотужніші армії в Європі, констатує рейтинг.

Нагадаємо, Збройні сили України провели бойові стрільби поблизу окупованого Росією Криму.

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