Літак рухнув на пасовище для худоби неподалік від аеропорту, повідомляє AP.

За словами місцевого шерифа, пілот робив запит на аварійну посаду судна. Також він встиг повідомити, що управління літаком передає другому пілотові.

Чотири людини, які прямували на полювання, загинули. Причиною катастрофи міг стати серцевий напад пілота, а другий пілот не зміг зайти на аварійну посадку.

