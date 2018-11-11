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У пілота стався серцевий напад: у США впав літак

У штаті Айова (США) впав легкомоторний літак Piper. Внаслідок аварії загинули чотири людини.

Літак рухнув на пасовище для худоби неподалік від аеропорту, повідомляє AP.

За словами місцевого шерифа, пілот робив запит на аварійну посаду судна. Також він встиг повідомити, що управління літаком передає другому пілотові.

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Чотири людини, які прямували на полювання, загинули. Причиною катастрофи міг стати серцевий напад пілота, а другий пілот не зміг зайти на аварійну посадку.

Раніше Факти ICTV писали, що в Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, на борту якого знаходилося 188 осіб.

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