У Єгипті вирують потужні вітри, знизилася температура повітря, а у водах Середземного та Червоного морів призупинили морське сполучення, повідомляє Egypt Today.

У Каїрі в наслідок великої кількості піску у повітрі небо стало помаранчевого кольору.

Транспортне сполучення обмежене. Деякі парки та зоопарки зачинились.

Температура повітря становить у різних частинах Єгипту від +15°C до +1°C на півдні. Це рекордний показник для деяких міст.

What #Egypt looks like right now! If you have a nose, throw it away. Won’t help you today. pic.twitter.com/AcvdZ8K9Dp

— Nada Adel Sobhi (@NadanessSobhi) 16 января 2019 г.