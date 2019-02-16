Сестра екс-глави МЗС Великої Британії Бориса Джонсона Рейчел роздяглася на телеканалі Sky News під час прямого ефіру.
Сестра екс-глави МЗС Великої Британії Бориса Джонсона Рейчел в протест проти Brexit вирішила роздягнутися у прямому ефірі телеканалу Sky News. Відповідне відео опубліковано у Facebook.
Оскільки скрізь говорять про вихід Великої Британії з ЄС, вона теж вирішила скинути з себе одяг, аби бути почутою.
Своєю акцією Рейчел підтримала доктора Вікторію Бейтман, яка прийшла оголеною на ефір радіостанції BBC Radio 4 також протестуючи проти виходу Великої Британії з Євросоюзу.
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До слова, у США школяр заснув під час виступу президента країни Дональда Трампа.
Відео: Sky News
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