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У Сирії від ІДІЛ зачистили останнє місто – ЗМІ

Сирійським демократичним силам вдалося захопити останній анклав ІДІЛ в східній Сирії.

Сирія

Так звані Сирійські демократичні сили захопили місто Багуз, в якому знаходився останній анклав ІДІЛ в східній Сирії, повідомляє Syriahr.

За інформацією сирійського наглядової центру, за останні кілька днів здалися більше сотні бойовиків ІДІЛ.

Однак деякі з них продовжують ховатися в підземних тунелях.

Завдяки захопленню міста східний берег річки Євфрат повністю очищений від ІДІЛ.

Читайте: Ізраїль завдав ракетного удару по іранських об’єктах в Сирії

До слова, в Сирії знайшли контейнери для небезпечних речовин, на яких було маркування Made in Ukraine.

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