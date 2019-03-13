В ЄС ввела тимчасову заборону на польоти Boeing-737 через авіакатастрофу в Ефіопії.
Тимчасова заборона на експлуатацію літаків Boeing 737 дало Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA).
В Європі не зможуть літати літаків Boeing 737 MAX 8 і 737 MAX.
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До слова, літаки цих моделей не зможуть літати в ЄС з інших країн.
Нагадаємо, 10 березня літак вилетів з аеропорту Аддіс-Абеби, але вже через 6 хвилин зник із радарів. На борту повітряного судна, що розбився, знаходилися 157 пасажирів.
Потім 10 держав припинили польоти Boeing 737 MAX за прикладом Китаю, який зробив це напередодні.
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