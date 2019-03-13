Через катастрофу Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії низка країн призупинила експлуатацію літака.

Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії

10 березня літак вилетів з аеропорту Аддіс-Абеби, але вже через 6 хвилин зник із радарів.

На борту повітряного судна, що розбився, знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Українці цим рейсом не летіли.

Це вже друга авіакатастрофа цієї моделі літака за менш ніж шість місяців.

Наслідки катастрофи для Boeing

11 березня акції Boeing на відкритті торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі подешевшали більш ніж на 11%.

Це стало найбільшим падінням ціни акцій в ході торгів протягом дня з 11 вересня 2001 року, коли в США сталася серія терактів з використанням чотирьох літаків. Тоді вартість акцій Boeing обвалилася на 13%.

Також компанія була змушена перенести презентацію нової моделі літака 777X.

Відмова низки країн від експлуатації літака 737 MAX

12 березня 10 держав припинили польоти Boeing 737 MAX за прикладом Китаю, який зробив це напередодні.

США не припиняли польоти, але звернулися до корпорації з вимогою поновити програмне забезпечення. У Boeing пообіцяли зробити це найближчим часом.

Також у корпорації заявили, що впевнені в безпеці MAX, але з розумінням ставляться до рішення клієнтів.

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Польоти літаків припинені в авіакомпаніях:

Китаю

Австралії

Сінгапуру

Ефіопії

Малайзії

Омана

КНР

Індонезії

Південної Кореї

Великої Британії

Норвегії

Також стало відомо про рішення Австрії, Ірландії, Німеччини, Франції, Великої Британії та Норвегії заборонити Boeing 737 MAX 8 пролітати через їхні країни.

Євросоюз навіть ввів тимчасову заборону на використання зазначених літаків для авіаперевезень.

Міжнародні авіалінії України наразі не збираються відмовлятися від замовлення літаків Boeing 737 MAX.

Проте їх не використовуватимуть для перевезення пасажирів, доки не буде підтверджено безпечність літаків.

Крім того, для використання Boeing 737 MAX доведеться отримати й дозвіл від Державіаслужби України, яка заборонила комерційні польоти літака.

Нагадаємо, у штаті Айова (США) впав легкомоторний літак Piper.