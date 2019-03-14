Головуючий Європейської ради Дональд Туск закликає країни Європейського Союзу перенести Brexit на невизначений час.

Дональд Туск зазначив, що напередодні саміту ЄС попросить учасників союзу підготуватися до тривалого відтермінування Brexit.

Глава Європейської ради вірить, що Велика Британія визнає за необхідне переосмислити свою стратегію Brexit, щоб досягти консенсусу з цього питання.

12 березня депутати парламенту Великої Британії відхилили оновлену угоду щодо Brexit. Цю угоду Тереза Мей уклала з лідерами ЄС, вона стосувалась питання кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

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Ще 15 січня парламент відхилив угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу, бо представники не вирішили як виглядатиме єдиний сухопутний кордон Великої Британії з ЄС, між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Нагадаємо, уряд Великої Британії розповів про список заходів, які будуть застосовані у тому випадку, якщо країна вийде з Євросоюзу без відповідної угоди.