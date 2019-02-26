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За “погані питання”: журналістів із США затримали на інтерв’ю з Мадуро

Знімальну групу американського каналу Univision затримали під час інтерв’ю з Ніколасом Мадуро в президентському палаці в Каракасі (Венесуела).

мадуро

Знімальну групу американського каналу Univision затримали під час інтерв’ю з Ніколасом Мадуро в президентському палаці в Каракасі (Венесуела), повідомляє телеканал CNBC.

За словами журналіста Хорхе Рамоса, він запитав у Мадуро про відсутність демократії у Венесуелі, тортури політв’язнів і гуманітарну кризу в країні.

Мадуро зупинив інтерв’ю після того, як йому показали відео, на якому венесуельські діти їдять з сміттєвоза.

Шістьох журналістів тримали більше двох годин у палаці після того, як Мадуро сказав, що йому не подобаються питання. Обладнання телеканалу було конфісковано.

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Журналістів звільнили після офіційної вимоги

У Державному департаменті США зажадали звільнити журналістів.

Після заяви знімальну групу звільнили і депортували.

Нагадаємо, на кордоні з Венесуелою спалили вантажівки, якими намагалися доставити гуманітарну допомогу в країну.

Фото: dreamstime

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