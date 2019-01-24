Під час інтерв’ю народний депутат Олексій Гончаренко вручив російській журналістці туалетний папір із зображенням Володимира Путіна.

Це сталося у кулуарах дебатів у Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, де обговорюється агресія Росії у Керченській протоці.

Знімальна група телеканалу Росія 24 намагалася взяти інтерв’ю у Гончаренка і задавала провокаційні питання. У відповідь нардеп витягнув з сумки туалетний папір із зображенням президента Росії і вручив його російській провокаторші Ользі Скабєєвої.

Відео Гончаренко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

– Ще одне відео з підполковником Скабєєвою. Путін сидітиме у в’язниці, ми все одно переможемо! Слава Україні! – написав він.

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До речі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зачитала у ПАРЄ імена росіян, засуджених в Україні та закликала Росію до обміну полоненими. Під час цього у Скабєєвої сталася справжня істерика і довелося захищати Геращенко фізично від російської провокаторки.