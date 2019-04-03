ЄС відтермінує Brexit на рік, якщо Лондон дотримуватиметься поставлених умов.
Брюссель готовий перенести на рік вихід Великої Британії зі складу ЄС.
Попередньо, дату розриву союзних зв’язків згодні перенести на січень або квітень 2020 року.
ЄС згоден відстрочити Brexit на тривалий період, якщо Лондон візьме на себе зобов’язання суворо дотримуватися поставлених умов.
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Нагадаємо, Євросоюз погодився відкласти Brexit до 22 травня за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду.
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде у відставку після прийняття угоди щодо Brexit.
Джерело: Financial Times
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