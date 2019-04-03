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ЄС погодився перенести Brexit на рік – ЗМІ

ЄС відтермінує Brexit на рік, якщо Лондон дотримуватиметься поставлених умов.

ЄС погодився перенести Brexit на рік – ЗМІ

Брюссель готовий перенести на рік вихід Великої Британії зі складу ЄС.

Попередньо, дату розриву союзних зв’язків згодні перенести на січень або квітень 2020 року.

ЄС згоден відстрочити Brexit на тривалий період, якщо Лондон візьме на себе зобов’язання суворо дотримуватися поставлених умов.

Читайте: Британський парламент знову відхилив альтернативні угоди по Brexit

Нагадаємо, Євросоюз погодився відкласти Brexit до 22 травня за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде у відставку  після прийняття угоди щодо Brexit.

Джерело: Financial Times

Фото: Dreamstime

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