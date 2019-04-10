Рівно 9 років тому, 10 квітня, під російським Смоленськом розбився Ту-154 з президентом Польщі Лєхом Качиньським. Тоді загинули 96 людей. Факти ICTV з’ясували, на якій стадії розслідування авіакатастрофи.

9 останніх років поляки живуть із відчуттям жалоби, що не припиняється. До сих пір у Польщі не закінчено слідство авіакатастрофи Ту-154, в якій загинув президент Польщі Лєх Качиньський.

Що сталося 10 квітня 2010 року

У цей день польська делегація мала взяти участь у 70-літті Катинської трагедії. Однак президентський Ту-154М з Лєхом Качиньським та польськими високопосадовцями не долетів до військового аеродрому під Смоленськом. Тоді загинули всі 96 осіб, які перебували на борту: президентське подружжя, керівники усіх родів військ, начальник генштабу, представники Сейму і Сенату, а також громадські та релігійні діячі.

Розслідування

Наприкінці листопада 2016 року прокуратура Польщі почала повторне масштабне розслідування катастрофи, заявивши про ексгумацію тіл 83-х жертв (зокрема, президента Леха Качиньського і його дружини). Всі тіла планували дослідити до кінця 2017 року.

За словами глави підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Вацлава Берчинського, літак Качиньського почав розпадатися ще перед зіткненням з наземними об’єктами, повідомляє tvp.info.

За його словами, такі результати детального вивчення розмови екіпажу літака з вежею контролю руху у Смоленську.

Однак, він не підтвердив остаточно, чи можна це кваліфікувати як замах.

Раніше польська прокуратура звинуватила двох смоленських диспетчерів у провокуванні катастрофи літака президента Польщі.

Заступник генпрокурора Польщі Марек Пасенек заявив, що у диспетчерській вежі у момент катастрофи була третя невідома людина.

– Ми підозрюємо їх (двох диспетчерів і третю людину) в умисному провокуванні катастрофи, – сказав Пасенек.

Він наголосив, що диспетчерам пред’являть звинувачення в умисному провокуванні катастрофи, а третій особі – звинувачення у пособництві.

Нез’ясованою залишається роль літака Іл-76, що намагався приземлитися в Смоленську незадовго до падіння Ту-154М.

За інформацією Польського радіо, портал niezależna.pl зміг отримати доступ до російської військової телеграми під назвою Ракета від 31 березня 2010 року з наказом виділити Іл-76 “для забезпечення спеціальних заходів” у Смоленську. Телеграму підписав генерал Володимир Бенедіктов, який курував операцією провадження польського Ту-154М 10 квітня 2010 року.

Російський генерал Володимир Бенедіктов



З Бенедіктовим, котрий перебував тоді у Москві, на зв’язок виходили диспетчери зі смоленської вежі контролю за польотами.

– Товаришу генерале, підходить до траверсу, все ввімкнено, – доповідав генералові полковник Микола Краснокутський перед самою катастрофою, але що було ввімкнено – невідомо.

Відомо інше – що після Смоленської катастрофи Бенедіктова підвищили до командувача Військово-транспортної авіації.

У квітні 2018 року, через 8 років після катастрофи під Смоленськом, при проведенні ексгумації та судмедекспертиз 77 жертв виявлені 69 фрагментів тіл 26 осіб, які були в трунах інших людей.

Раніше в труні загиблого генерала Влодзімежа Протасінского знайшли останки чотирьох осіб, а в труні Леха Качинського виявили фрагменти двох тіл.

Польська комісія встановила, що літак Качиньського могли підірвати: руйнування лівого крила почалося до зіткнення з деревом і має ознаки вибуху.

Крім того, про вибух на борту ТУ-154 до удару літака об землю свідчить 4,5-секундний запис різкого стрибка температури на борту.

Однак у версію з вибухом вірять не всі. За словами українського льотчика Олега Коршунова, вибух бомби в салоні розніс би літак за частки секунди, тому запис взято з царини ненаукової фантастики.

На його думку, головною причиною Смоленської катастрофи стала некомпетентність російської групи керівництва польотами аеродрому Смоленськ-Північний.

9 років після Смоленської трагедії

11 квітня 2018 року Польща оприлюднила технічну доповідь про причини трагедії, в якій спростувала версію про те, що причиною катастрофи Ту-154 були дії пілотів.

Варшава назвала причиною авіакатастрофи два вибухи на борту літака.

У липні 2018 Варшава повідомила, що Росія відмовила Польщі в реконструкції уламків літака Ту-154.

У вересні розслідувачі Смоленської авіакатастрофи заявили про припущення, що РФ підробила бортові самописці з літака Леха Качиньського.

У березні 2019 експерти з Великої Британії оголосили результати аналізу отриманих зразків урядового літака Польщі. Так, на більшості з них були помічені сліди вибухівки.

Через стільки років після трагедії Польща досі переконана: Росія приховує ключових свідків Смоленської катастрофи. А тримаючи у себе уламки Ту-154М, РФ ховає справжні причини трагедії.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, Смоленська катастрофа є однією з причин складних відносин між Польщею та Росією.