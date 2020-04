Україна чекає пояснень від Ірану щодо заяви депутата про літак МАУ – Пристайко

Україна чекає негайних пояснень від Ірану з приводу заяви депутата, який сказав, що військові “діяли правильно”, збивши 8 січня літак МАУ над Тегераном, заявив віце-прем’єр-міністр Вадим Пристайко.

– Ми очікуємо негайних пояснень від Ірану з приводу цієї прикрої заяви. Це демонструє повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану втратили своїх близьких внаслідок нападу на цивільний літак, – написав він у Twitter.

We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020