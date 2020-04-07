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Факти / Україна

Україна чекає пояснень від Ірану щодо заяви депутата про літак МАУ – Пристайко

Україна чекає негайних пояснень від Ірану з приводу заяви депутата, який сказав, що військові “діяли правильно”, збивши 8 січня літак МАУ над Тегераном, заявив віце-прем’єр-міністр Вадим Пристайко.

– Ми очікуємо негайних пояснень від Ірану з приводу цієї прикрої заяви. Це демонструє повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану втратили своїх близьких внаслідок нападу на цивільний літак, – написав він у Twitter.

 

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Напередодні представник іранського комітету парламенту з питань законодавства і юстиції Хассан Норузі заявив, що військові Ірану, знищивши літак МАУ над Тегераном у січні 2020 року, “діяли правильно”, бо рух повітряного судна був нібито підозрілим.

Літак Boeing 737 МАУ вранці 8 січня збили іранські військові неподалік Тегерану. На борту було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули, зокрема 11 українців.

Фото: Getty Images

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