10 лет со дня Смоленской трагедии: как это было и кто виновен в крушении Ту-154

10 последних лет поляки живут с ощущением непрекращающегося траура. До сих пор в Польше не завершено следствие авиакатастрофы Ту-154, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский.

Что произошло 10 апреля 2010 года

В этот день польская делегация должна была принять участие в 70-летии Катынской трагедии. Однако президентский Ту-154М с Лехом Качиньским и польскими чиновниками не долетел до военного аэродрома под Смоленском. Тогда погибли все 96 человек, находившихся на борту: президентская чета, руководители всех родов войск, начальник штаба, представители Сейма и Сената, а также общественные и религиозные деятели.

Расследование

В конце ноября 2016 года прокуратура Польши начала повторное масштабное расследование катастрофы, заявив об эксгумации тел 83-х жертв (в частности, президента Леха Качиньского и его супруги). Все тела планировали исследовать до конца 2017 года.

По словам председателя подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Вацлава Берчинского, самолет Качиньского начал распадаться еще перед столкновением с наземными объектами, сообщает tvp.info.

По его словам, такие результаты детального изучения разговора экипажа самолета с башней контроля движения в Смоленске.

Однако он не подтвердил окончательно, можно ли это квалифицировать как покушение.

Ранее польская прокуратура обвинила двух смоленских диспетчеров в провоцировании катастрофы самолета президента Польши.

Заместитель генпрокурора Польши Марек Пасенек заявил, что в диспетчерской башне в момент катастрофы был третий неизвестный человек.

— Мы подозреваем их (двух диспетчеров и третьего человека) в умышленном провоцировании катастрофы, — сказал Пасенек.

Он отметил, что диспетчерам предъявят обвинение в умышленном провоцировании катастрофы, а третьему лицу — обвинение в пособничестве.

Не выясненной остается роль самолета Ил-76, который пытался приземлиться в Смоленске незадолго до падения Ту-154М.

По информации Польского радио, портал niezależna.pl смог получить доступ к российской военной телеграмме под названием Ракета от 31 марта 2010 года с приказом выделить Ил-76 “для обеспечения специальных мероприятий” в Смоленске. Телеграмму подписал генерал Владимир Бенедиктов, который курировал операцией ведения Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Российский генерал Владимир Бенедиктов

С Бенедиктовым, который находился тогда в Москве, на связь выходили диспетчеры со смоленской башни контроля за полетами.

— Товарищ генерал, подходит к траверсу, все включено, — докладывал генералу полковник Николай Краснокутский перед самой катастрофой, но что было включено — неизвестно.

Известно другое – что после Смоленской катастрофы Бенедиктова повысили до командующего Военно-транспортной авиации.

В апреле 2018 года, спустя 8 лет после катастрофы под Смоленском, при проведении эксгумации и судмедэкспертиз 77 жертв, выявлены 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.