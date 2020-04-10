10 лет со дня Смоленской трагедии: как это было и кто виновен в крушении Ту-154

10 последних лет поляки живут с ощущением непрекращающегося траура. До сих пор в Польше не завершено следствие авиакатастрофы Ту-154, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский.
Что произошло 10 апреля 2010 года
В этот день польская делегация должна была принять участие в 70-летии Катынской трагедии. Однако президентский Ту-154М с Лехом Качиньским и польскими чиновниками не долетел до военного аэродрома под Смоленском. Тогда погибли все 96 человек, находившихся на борту: президентская чета, руководители всех родов войск, начальник штаба, представители Сейма и Сената, а также общественные и религиозные деятели.
Расследование
В конце ноября 2016 года прокуратура Польши начала повторное масштабное расследование катастрофы, заявив об эксгумации тел 83-х жертв (в частности, президента Леха Качиньского и его супруги). Все тела планировали исследовать до конца 2017 года.
По словам председателя подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Вацлава Берчинского, самолет Качиньского начал распадаться еще перед столкновением с наземными объектами, сообщает tvp.info.
По его словам, такие результаты детального изучения разговора экипажа самолета с башней контроля движения в Смоленске.
Однако он не подтвердил окончательно, можно ли это квалифицировать как покушение.
Ранее польская прокуратура обвинила двух смоленских диспетчеров в провоцировании катастрофы самолета президента Польши.
Заместитель генпрокурора Польши Марек Пасенек заявил, что в диспетчерской башне в момент катастрофы был третий неизвестный человек.
— Мы подозреваем их (двух диспетчеров и третьего человека) в умышленном провоцировании катастрофы, — сказал Пасенек.
Он отметил, что диспетчерам предъявят обвинение в умышленном провоцировании катастрофы, а третьему лицу — обвинение в пособничестве.
Не выясненной остается роль самолета Ил-76, который пытался приземлиться в Смоленске незадолго до падения Ту-154М.
По информации Польского радио, портал niezależna.pl смог получить доступ к российской военной телеграмме под названием Ракета от 31 марта 2010 года с приказом выделить Ил-76 “для обеспечения специальных мероприятий” в Смоленске. Телеграмму подписал генерал Владимир Бенедиктов, который курировал операцией ведения Ту-154М 10 апреля 2010 года.
Российский генерал Владимир Бенедиктов
С Бенедиктовым, который находился тогда в Москве, на связь выходили диспетчеры со смоленской башни контроля за полетами.
— Товарищ генерал, подходит к траверсу, все включено, — докладывал генералу полковник Николай Краснокутский перед самой катастрофой, но что было включено — неизвестно.
Известно другое – что после Смоленской катастрофы Бенедиктова повысили до командующего Военно-транспортной авиации.
В апреле 2018 года, спустя 8 лет после катастрофы под Смоленском, при проведении эксгумации и судмедэкспертиз 77 жертв, выявлены 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.
Ранее в гробу погибшего генерала Влодзимежа Протасинского нашли останки четырех человек, а в гробу Леха Качиньского обнаружили фрагменты двух тел.
Польская комиссия установила, что самолет Качиньского могли взорвать: разрушение левого крыла началось до столкновения с деревом и имеет признаки взрыва.
Кроме того, о взрыве на борту ТУ-154 до удара самолета о землю свидетельствует 4,5-секундная запись резкого скачка температуры на борту.
Однако в версию со взрывом верят не все. По словам украинского летчика Олега Коршунова, взрыв бомбы в салоне разнес бы самолет за доли секунды, поэтому запись взята из области ненаучной фантастики.
По его мнению, главной причиной Смоленской катастрофы стала некомпетентность российской группы руководства полетами аэродрома Смоленск-Северный.
Читайте: Украина ждет объяснений от Ирана по заявлению депутата о самолете МАУ — Пристайко
10 лет после Смоленской трагедии
11 апреля 2018 года Польша обнародовала технический доклад о причинах трагедии, в котором опровергла версию о том, что причиной крушения Ту-154 были действия пилотов.
Варшава назвала причиной авиакатастрофы два взрыва на борту самолета.
В июле 2018 года Варшава сообщила, что Россия отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154.
В сентябре расследователи Смоленской авиакатастрофы заявили о предположении, что РФ подделала бортовые самописцы с самолета Леха Качиньского.
В марте 2019 года эксперты из Великобритании объявили результаты анализа полученных образцов правительственного самолета Польши. Так, на большинстве из них были замечены следы взрывчатки.
В июне 2019 года Варшавский окружной суд в четверг признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера под Смоленском.
Согласно вердикту суда, Арабский не предпринял необходимых действий для того, чтобы всячески препятствовать тому, чтобы этот полет состоялся.
Спустя столько лет после трагедии Польша все еще уверена в том, что Россия скрывает ключевых свидетелей Смоленской катастрофы. А держа у себя обломки Ту-154М, РФ прячет истинные причины трагедии.
По словам президента Польши Анджея Дуды, Смоленская катастрофа является одной из причин сложных отношений между Польшей и Россией.