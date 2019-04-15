Лідер КНДР Кім Чен Ин може зустрітися з Володимиром Путіним наприкінці квітня.

Кім Чен Ин може зустрітися з Володимиром Путіним у Владивостоці наприкінці квітня.

Як повідомляє інформагентсово КНДР, Путін планує приїхати до Владивостока перед візитом до Пекіна 26-27 квітня, де запланована його участь у форумі Один пояс, один шлях.

Ймовірно, тоді ж до Владивостока приїде і Кім Чен Ин для проведення особистої зустрічі.

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ЗМІ припускають, що Кім Чен Ин під час можливої зустрічі спробує заручитися підтримкою РФ, щоб чинити тиск на президента США Трампа після невдалого саміту у В’єтнамі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Кім Чен Ин знову готовий зустрітися з Дональдом Трампом.

Джерело: Yonhap