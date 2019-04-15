Лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с Владимиром Путиным в конце апреля.

Ким Чен Ын может встретиться с Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля.

Как сообщает информагентсово КНДР, Путин планирует приехать во Владивосток перед визитом в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме Один пояс, один путь.

Вероятно, тогда же во Владивосток приедет и Ким Чен Ын для проведения личной встречи.

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СМИ предполагают, что Ким Чен Ын во время возможной встречи попытается заручиться поддержкой РФ, чтобы оказать давление на президента США Трампа после неудачного саммита во Вьетнаме.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ким Чен Ын снова готов встретиться с Дональдом Трампом.

Источник: Yonhap