Мировые лидеры не оставили без внимания пожар и выразили сочуствие народу Франции.

44-й президент США Барак Обама опубликовал в Twitter фотографию из Собора и написал, что он был одним из величайших сокровищ человечества.

Все мысли премьер-министра Великобритании Терезы Мей находились с жителями Франции.

Кандидаты в президенты Украины также не оставили без внимания трагедию в Париже и выразили свои сожаления в связи со случившимся.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB

— Barack Obama (@BarackObama) 15 апреля 2019 г.