Росія не зробила жодного кроку для того, аби повернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що РФ не виконала жодної умови для того, аби її повернули до Парламентської асамблеї Ради Європи.

За його словами, не можна говорити про зняття санкцій до тих пір, поки Росія не поверне Україні окуповані території.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав продовження санкцій проти РФ, але додав, що хотів би уникнути повного виходу Росії з ПАРЄ.

Читайте: Повернення Росії в ПАРЄ викличе кризу в Раді Європи – Ар’єв

– Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи, тому що ми вважаємо, що це буде шкодити, насамперед, інтересам громадян РФ, ми хочемо забезпечити їхню можливість відстоювати свої права, – сказав президент Франції.

До слова, 3 червня у ПАРЄ ухвалили проект резолюції, яка може забезпечити повернення Росії до Ради Європи.