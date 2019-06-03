Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи 3 червня ухвалив проект резолюції, яка може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.

Комітет підтримав зміну правил ПАРЄ на користь РФ, але їх ще мають затвердити 24 червня на сесії Асамблеї.

– Голосування 24 червня на сесії ПАРЄ. Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни, – розповів за результатами засідання комітету у Парижі керівник української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

За його словами, у разі, якщо резолюцію проголосують, можливість запровадження санкцій, хоч і в урізаному варіанті, але залишиться.

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– Ми були проти, але багато з тих, хто голосував за резолюцію, казали, що може росіяни приймуть запропонований компроміс… Будемо працювати на тим, щоб переконати Асамблею не стріляти собі в ногу… У нас три тижні, – підсумував депутат.

Раніше Володимир Ар’єв заявив, що піти на поступки означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ.

Джерело: Volodymyr Ariev